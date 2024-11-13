إسقاط التعديلات الخاصة باستيراد السيارات

أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص، حسبما كشف عنه نائب الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، على صفحته الخاصة على الفايسبوك.

وذكر يعقوبي في منشور له أنه "كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات".

ومعلوم أن استيراد سيارات الأقل من 3 سنوات، ممنوع على الجزائريين المقيمين بالخارج.

كما لا يمكن لمن استوردوا هذه السيارات بيعها إلا بعد مرور 3 سنوات.

وأضاف النائب في منشوره "كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات".