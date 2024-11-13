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حزب الله يكشف عن صاروخ دقيق "فادي 6"

13 نوفمبر 2024 ()

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كشف "حزب الله" اللبناني عن دخول الخدمة صاروخ دقيق، أمس الثلاثاء، "فادي 6" كسلاح صاروخي دقيق في ترسانته، مشيرا إلى أن مداه يبلغ 225 كيلومترا، ويستخدم في توسيع رقعة العمليات العسكرية، حسبما أفادته وكالة "روسيا اليوم".

وفي مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي للحزب، يبلغ قطر الصاروخ الدقيق 302 مليمتر، مع رأس حربي وزنة 140 كيلوغراما، بينما يصل الوزن الكلي للصاروخ 650 كيلوغراما. ويستخدم في القصف المساحي بهامش خطأ ضئيل، حسب بيان الحزب.

وذكر الإعلام الحربي أن "فادي 6" يستخدم لتوسيع رقعة العمليات إلى مناطق العمق، ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة ويعمل بالوقود الصلب المركب.

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