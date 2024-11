Le PLF 2025 sous le feu des propositions insolites

Le rapport complémentaire du projet de loi de finances pour l’année 2025, adopté aujourd’hui à l'Assemblée populaire nationale (APN), a inclus des propositions de modification bizarres.

L'une des propositions, déposée par le député Wahid al sid chikh au nom de ses collègues, suggérait l’instauration d’une « taxe intérieure à la consommation » sur le saumon congelé ou en conserve, plutôt que sur le saumon frais qui, selon le texte, serait « difficile à produire pour des raisons justifiées ».

Cette proposition a étonné de nombreux observateurs, étant donné que le saumon, bien qu'un aliment moins consommé en Algérie par rapport à d'autres types de viandes, ne semblait pas justifier une telle taxe qui ne contribuerait que marginalement aux finances publiques.

Une autre suggestion du même groupe de députés concernait l’imposition d’une taxe sur les « motos nautiques à moteur puissant » dans le but de « permettre aux jeunes de la côte de pratiquer des sports nautiques et des courses ».

Il est clair que ce type de décisions ne relève pas des compétences de l’APN, mais d’autres instances.

Après une étude approfondie de ces propositions par la commission des finances et du budget, un consensus a été trouvé, et les amendements ont été retirés sans avoir été soumis à un vote final.