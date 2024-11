Gaza: nouveau massacre à Beit Lahya

Des dizaines de palestiniens ont été tués et blessés ce matin dans un raid des forces d'occupation sur un projet à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza.

L'agence de presse palestinienne a rapporté que "les avions de guerre sionistes ont bombardé un immeuble résidentiel de cinq étages abritant des déplacés, faisait des dizaines et de blessés, et de nombreux disparus sous les décombres".

Le bilan des martyrs de ce massacre n'a pas encore été déterminé, car les équipes de secours n'ont pas pu accéder au site visé.

Selon les équipes de secours, l'immeuble bombardé abritait environ 70 personnes, dont de nombreux enfants, femmes et personnes âgées.

L'agression contre Gaza entre dans son 408e jour consécutif, faisant plus de 43 799 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 103 601 blessés, un bilan provisoire, car des milliers de victimes restent sous les décombres et dans les rues, où les équipes de secours et d'ambulance ne peuvent pas accéder.

Cela fait 44 jours que la guerre d'extermination continue au nord de la bande de Gaza, entraînant la mort de plus de 2 000 Palestiniens et 6 000 blessés, avec des équipes de secours empêchées de travailler et des pénuries de nourriture et de matériel médical.

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain, lundi, une réunion dans le cadre de l'ordre du jour "Situation au Moyen-Orient", intitulée "Mettre fin à la guerre et assurer une paix durable", présidée par le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Laming, dont le pays préside le Conseil de sécurité ce mois-ci.