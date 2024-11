Remaniement ministériel : Les ministres mutés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé lundi à un remaniement ministériel comprenant la mutation de trois ministres.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Soraya Mouloudj a été nommée ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, en remplacement de Kaouter Krikou, nommée ministre chargée des relations avec le Parlement.

Yacine Mahdi Walid, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, après avoir été ministre de la Connaissance, des Startups et de la micro-entreprise.