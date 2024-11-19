بلحاجي يرد على اليعقوبي

نفى مدرب الحراس، حسان بلحاجي، بشدة ما نسبه إليه مدرب منتخب تونس، قيس اليعقوبي، في تصريحاته الأخيرة.

وقال بلحاجي، في اتصال هاتفي مع "الخبر": "عملت معه منذ بضع سنوات في شبيبة الساورة، لمدة 3 أو 4 أشهر على الأكثر، ولم أفتح معه يوما موضوع التحاق اللاعبين مزدوجي الجنسية بالمنتخب الوطني".

وأضاف بلحاجي: "تفاجأت بهذه التصريحات التي لا تعدو أن تكون سوى محاولة منه لتبرير الوضع السيئ لمنتخب بلاده، وخسارته الأخيرة ليس أكثر، ربما حركته الغيرة من نجاحات الكرة الجزائرية التي تعيش بالمقابل فترة زاهية بفضل النتائج المحققة على مستوى المنتخب الأولى في تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم".

وكان اليعقوبي قد تحدث في تصريحات صحفية أنه سمع من حسان بلحاجي، خلال فترة عملهما في شبيبة الساورة، أمورا وقصصا غريبة عن عمليات إغراء واستقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، من أجل اللعب للمنتخب الجزائري.