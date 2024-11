Annonce du calendrier de promotion des professeurs universitaires

Le secrétaire général de la Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Amarna Massoud, a révélé le calendrier pour le dépôt des candidatures à l'habilitation universitaire, spécifiquement pour la promotion au grade de Maître de conférences "A" et de Professeur, un calendrier très attendu par de nombreux enseignants concernés par cette promotion.

Amarna a indiqué, dans une déclaration exclusive au journal El Khabar, que l'annonce de ce calendrier s'inscrit dans le suivi continu et effectif de la fédération concernant le dossier de la promotion. Il a précisé que le début du dépôt des dossiers pour l'habilitation universitaire est prévu pour le 3 décembre et se poursuivra jusqu'au 21 décembre 2024.

Quant aux dossiers pour la promotion au grade de Professeur, ils peuvent être déposés à partir du 8 décembre 2024, et ce jusqu'au 28 décembre 2024.

Amarna a également révélé qu'à partir de 2025, un système de deux sessions sera mis en place pour l'habilitation universitaire et la promotion au grade de Professeur, avec une première session en mai et une seconde en octobre de chaque année.

Amarna a également souligné l'importance de ce processus "d'évaluation régulière" dans le parcours professionnel des enseignants concernés, affirmant qu'il favorise la compétitivité, stimule la publication scientifique et l'amélioration de la pédagogie, tout en contribuant à l'élévation de la visibilité des institutions universitaires et de recherche au rang international.

Il a, également, précisé que ce processus s'inscrit dans la stratégie du secteur, visant à renforcer l'innovation, la numérisation et la production de contenu scientifique et pédagogique de qualité.

Amarna a exprimé sa reconnaissance envers le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Kamel Baddari, pour son soutien et son engagement personnel dans les préoccupations des enseignants.

Il a également salué les efforts de la direction des ressources humaines du ministère et leur ouverture à la collaboration sociale, soulignant leur contribution déterminante dans ce dossier et dans d'autres sujets d'intérêt pour les enseignants.