Attaf reçoit la DG du secrétariat continental du MAEP

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu, mardi, la Directrice générale du secrétariat continental du Mécanisme africain d'évaluation par les Pairs (MAEP), Marie-Antoinette Rose Quatre et ce, dans le cadre de la présidence par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, indique un communiqué du ministère.

Tenue en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Selma Bakhta Mansouri, cette rencontre a été consacrée à la "présentation des principaux axes du programme de la présidence algérienne du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, notamment le plan d'action stratégique pour les années 2025-2028, ainsi que l'ordre du jour du Sommet du Forum prévu février prochain et qui sera présidé par le président de la République", précise le communiqué.

En prévision des travaux de ce Sommet, Ahmed Attaf présidera, jeudi par visioconférence, la 38e session du Comité des points focaux du MAEP, ajoute la même source.

Pendant son séjour en Algérie, Mme Rose Quatre prêtera serment devant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de nouvelle Directrice générale du secrétariat continental du MAEP, conclut le communiqué.