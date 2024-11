La mise en garde du général d'armée Saïd Chengriha

Le général d’armée, Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a averti, ce mercredi, contre "les voix qui, par des interprétations et des analyses erronées, tentent de semer le doute et la confusion au sein de l'opinion publique nationale".

Lors de la cérémonie d'installation officielle du général-major Mustapha Smaïli en tant que nouveau commandant des forces terrestres, au siège du commandement des forces terrestres à Alger, où il a prononcé un discours diffusé à toutes les unités des forces terrestres via visioconférence, le général Chengriha a déclaré : "J'ai personnellement veillé à ce que cette rotation des fonctions et des postes devienne une tradition continue et une culture établie, permettant de renouveler l'énergie et la dynamique au sein des rangs, surtout face aux transformations rapides que connaît notre région, qui comportent de nouveaux défis sécuritaires et des menaces plus complexes, exigeant de notre part une adaptation continue".

Le général d’armée Chengriha a également souligné, lors de sa rencontre avec la direction et le personnel du siège des forces terrestres, "la détermination de l'Algérie, grâce à ses fils loyaux, à préserver sa souveraineté et son unité nationale, et à faire face avec fermeté à toute action hostile visant l'intégrité de l'État et ses symboles".