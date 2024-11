Le président de la République reçoit la Directrice exécutive du Secrétariat continental du MAEP

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de président du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), a présidé la cérémonie de prestation de serment de l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose Quatre, en tant que nouvelle Directrice exécutive du Secrétariat continental du mécanisme africain, a indiqué mercredi un communiqué de la Présidence de la République.

La réception s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.