جديد "اتصالات الجزائر"

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم السبت، عن عرض جديد خاص بـ"Idoom Fibre"، والمصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المتنامية في الاتصال بالأنترنت.

ووفق بيان المؤسسة، نشر عبر موقعها، فإنه "تم إضافة خمس فئات جديدة للتدفق فائق السرعة، إذ يمكن لزبائن اتصالات الجزائر الاستمتاع بسرعة تدفق استثنائية تصل حتى 1,2 جيغابت في الثانية فيIdoom Fibre" ".

وتسمح هذه التدفقات الجديدة بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة، سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح، أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة.

وتتمثل التدفقات الجديدة لعرض Idoom Fibre فيما يلي: حتى 30 ميغابت في الثانية، بـ2200 دج في الشهر. حتى 60 ميغابت في الثانية، بـ2400 دج في الشهر. وحتى 120 ميغابت في الثانية، بـ2600 دج في الشهر. حتى 240 ميغابت في الثانية، بـ2800 دج في الشهر. وحتى 1,2 جيغابت في الثانية، بـ4200 دج في الشهر، إذ أن عرض 1,2 جيغابت في الثانية متاح اعتمادا على أهلية الخط.

وأضافت ذات المؤسسة صيغ اشتراك جديدة لتسهيل الوصول إلى تقنية الألياف البصرية، فقد صممت هذه الصيغ لتبسيط عملية الاشتراك، مما يوفر خيارات مرنة وميسورة التكلفة للزبائن الجدد كما يلي: 15 ميغا، بـ2000 دج، و30 ميغا بـ2200 دج، و60 ميغا بـ2400 دج، و120 ميغا، بـ2600 دج. و240 ميغا بـ2800 دج، و300 ميغا بـ3000 دج، و500 ميغا بـ3600 دج. و1,2 جيغا بـ4200 دج.

وفي كل هذه الاشتراكات، يتم إهداء جهاز مودم الألياف البصرية، بالإضافة إلى التركيب وأول شهر أنترنت.

أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية، تقترح اتصالات الجزائر صيغة اشتراك جديدة كما يلي: 15 ميغا فما فوق، يتحصل الزبون على جهاز مودم الألياف البصرية وتركيب مجاني.

وأشارت المؤسسة إلى أنه لطلب التحويل إلى الألياف البصرية والاستمتاع باتصال أنترنت فائق السرعة، يتم الضغط على هذا الرابط: https://www.algerietelecom.dz/ar/page/migration

أما بالنسبة لزبائن Idoom 4G المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية، اقترحت المؤسسة صيغة اشتراك استثنائية.

فأثناء عملية اشتراك الزبون "اختار سرعة تدفق 15 ميغابت Idoom Fibre في الثانية فما فوق"، سيتم إعادة جهاز المودم 4G LTE الخاص بالزبون (يجب أن يكون في حالة جيدة) للاستفادة من جهاز مودم الألياف البصرية وتثبيت مجاني.

وأشارت المؤسسة إلى أن جميع العروض خاضعة لفترة التزام مدتها 12 شهرا.