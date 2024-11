Plus de 11 mille palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation

Le nombre de Palestiniens de la Cisjordanie et de Jérusalem détenus dans les prisons de l'occupation sioniste a augmenté depuis le 7 octobre 2023, atteignant plus de 11 800 Palestiniens, dont 435 femmes, 775 enfants et 136 journalistes.

Les "Comités des prisonniers et des libérés", le "Club des prisonniers" et l'"Association Ad-Dameer pour le soutien des prisonniers et les droits de l'homme" ont déclaré, dans un communiqué conjoint, que les ordres de détention administrative ont atteint plus de 10 000, depuis le début de la guerre d'extermination contre les Palestiniens, incluant des ordres nouveaux et des renouvellements, parmi lesquels des ordres concernant des enfants et des femmes.

Les organisations des prisonniers ont révélé que pas moins de 45 prisonniers sont morts en détention dans les prisons de l'occupation après le 7 octobre 2023. Leurs identités ont été révélées et annoncées, dont 27 martyrs provenant de Gaza. En outre, des dizaines d'autres martyrs sont décédés dans les prisons et camps de concentration, mais l'occupation a gardé secrètes leurs identités et les circonstances de leur martyre, en plus de dizaines d'autres qui ont été exécutés sommairement.

Les organisations des prisonniers ont indiqué que 43 prisonniers décédés et dont les identités ont été révélées, depuis le début de la guerre d'extermination, sont toujours détenus par les autorités de l'occupation, qui n'ont pas rendu leurs corps.

Le bilan des campagnes d'arrestation, depuis le début de la guerre d'extermination, inclut tous ceux qui ont été arrêtés dans leurs maisons, aux barrages militaires, ainsi que ceux qui ont été contraints de se livrer sous pression, et ceux qui ont été pris en otages.