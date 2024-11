Des responsables israéliens ont annoncé ce lundi la possibilité d’un accord de cessez-le-feu avec le Liban dans les prochains jours, malgré certaines divergences restantes.

« Israël se dirige vers un cessez-le-feu avec le Hezbollah, mais certaines questions doivent encore être réglées», a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien, David Mincer.

L’ambassadeur israélien aux États-Unis a également affirmé qu’un accord pourrait être conclu sous peu.

Selon Reuters, l’administration américaine aurait informé des responsables libanais qu’un cessez-le-feu pourrait être annoncé dans les heures à venir.

Le site hébreu « Walla » a rapporté que le cabinet de sécurité israélien (« le cabinet ») se réunira mardi pour approuver l’accord.

La chaîne sioniste 14 a indiqué qu’Israël est plus proche que jamais d’un accord avec le Liban. L’état-major pousse à la trêve pour réévaluer les stocks de munitions et d’armements. Le journal Maariv a cité des responsables prévoyant une signature de l’accord d’ici la fin de la semaine, voire avant.

La chaîne CNN, citant une source informée, a rapporté que le Premier ministre de l’entité Benjamin Netanyahou a donné son accord de principe au cessez-le-feu, tout en exprimant certaines réserves qui seront communiquées au Liban.

Cependant, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a appelé à poursuivre la guerre jusqu’à une « victoire décisive », écrivant sur X à Netanyahou : « Il n’est pas trop tard pour stopper cet accord. »

Les efforts pour une trêve ont progressé la semaine dernière, selon l’émissaire américain Amos Hochstein, qui a mentionné des avancées significatives après des discussions à Beyrouth et en l’entité sioniste.

Depuis septembre, les affrontements entre l’entité sioniste et le Hezbollah se sont intensifiés en une guerre totale, marquée par des frappes aériennes israéliennes et des incursions terrestres dans le sud du Liban.