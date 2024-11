Mahrez poursuit son éclat en LdC Asie

L'international algérien Riyad Mahrez a poursuivi son éclat en Ligue des champions Élite de l’AFC en menant son club, Al-Ahli saoudien, à une victoire importante contre le champion en titre, Al-Ain des Émirats arabes unis, ce lundi, sur le score de 2-1 aux Émirats.

Le capitaine des Fennecs a été un acteur clé de cette victoire, délivrant deux passes décisives à son coéquipier Ivan Toney, auteur d’un doublé aux 70e et 74e minutes.

Mahrez affiche des statistiques impressionnantes dans cette compétition continentale, avec 8 contributions en 5 matchs (3 buts et 5 passes décisives).

Il a participé activement à toutes les rencontres de son équipe et est actuellement le joueur ayant offert le plus de passes décisives et réalisé le plus de contributions dans le tournoi.

De plus, Mahrez est devenu le premier joueur de la Ligue de champions Élite de l’AFC à enregistrer deux contributions directes lors de trois matchs différents de la compétition.