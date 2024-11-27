إيداع خير الدين زطشي الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، إيداع الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

ووجهت لزطشي، حسب مصادر "الخبر"، تهم ثقيلة تضمنها القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006، والمتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة، بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وكان بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، صادر يوم الفاتح جويلية الماضي، أشار إلى أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر".

وأضاف البيان يومها "بتاريخ 1 جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما، من بينهم الرؤساء السابقون للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و(ش.ع) والأمناء العامون السابقون (د. م) و(س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ)، وثلاثة أشخاص معنويين، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة، بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".

وترأس خير الدين زطشي "الفاف"، بين مارس 2017 ومارس 2021، وتوج بكأس أمم إفريقيا مع "الخضر" سنة 2019.