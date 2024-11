L'usine Fiat d'Oran établit un nouveau record

L’usine de la maison "Fiat" de Tafraoui à Oran a établi, hier, un record avec l’assemblage de 220 véhicules Fiat Doblo en une journée.

Cet exploit illustre les efforts de la marque italienne et de l’usine d’Oran pour augmenter leurs capacités de production, répondant ainsi aux attentes des clients et aux besoins du marché national.

Selon "Fiat Algérie", ce succès est attribué à l’engagement de ses 1.650 employés, formés selon les normes internationales du groupe Stellantis, et au soutien apporté par l’intégration récente d’une quatrième équipe.