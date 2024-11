Le RND appelle à juger Boualem Sansal

Le Parti du Rassemblement National Démocratique (RND) a mis en garde les lobbies français qui "mènent une campagne acharnée contre l'Algérie", les appelant à "se concentrer sur leurs affaires internes et à respecter l'application des lois sur les droits de l'homme et la liberté d'expression chez eux".

Le secrétaire général du parti, Mostefa Yahi, a justifié cette position, lors d'une conférence intitulée "Les coulisses de la politique française envers l'Algérie", en affirmant que "le gouvernement français et les lobbies qui le soutiennent n'ont ni la crédibilité ni l'éthique politique nécessaires pour donner des leçons à l'Algérie en matière de libertés".

Le parti, qui fait partie de la coalition au pouvoir, s'est dit surpris par la campagne médiatique "malveillante" lancée contre l'Algérie récemment par certains politiciens extrémistes et médias français, animée par des lobbies connus pour leur hostilité envers l'Algérie, tels que des figures de droite extrême, des lobbies sionistes et des cercles liés au régime marocain, sous prétexte de défendre les écrivains, les auteurs et la liberté d'opinion.

Le RND a souligné que "l'Algérie est un État indépendant, fondé sur des institutions constitutionnelles, juridiques et judiciaires, respectant les lois, les droits et les libertés".

Yahi a condamné "les tentatives désespérées et échouées de certains lobbies de droite, sionistes et marocains, infiltrés dans les rouages du pouvoir en France, qui croient pouvoir exercer une pression sur l'État algérien pour l'empêcher d'appliquer la loi, en particulier lorsqu'il s'agit de toucher à l'unité nationale et à notre sécurité nationale", précisant que cette époque "est révolue et ne reviendra pas".

Le parti a exprimé son soutien à l'action judiciaire contre "l'écrivain autoproclamé pour ses déclarations dangereuses faites aux médias français, qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie et à sa sécurité nationale".

En analysant les personnalités et les groupes français menant cette campagne médiatique hostile contre l'Algérie et ceux qui gravitent autour de ces figures, a ajouté Yahi, on remarque que « ces "mendiants de la littérature et de la culture", ont des liens étroits avec des cercles français, sionistes et marocains malveillants, et qu'ils sont devenus des "agents et mercenaires haineux qui répandent la haine parmi les Algériens à travers des écrits payés et empoisonnés".

Le parti, fidèle au programme du président de la République, considère que "les positions et les pratiques hostiles menées par le gouvernement français et certains lobbies contre l'Algérie reflètent la souffrance que ressentent la France et les lobbies qui regrettent le passé colonial".

Le RND a appelé ses partenaires à se "rassembler et à résister fermement à toutes les tentatives visant à nuire à l'Algérie, à ternir son image à l'étranger, et à manipuler l'opinion publique française et internationale contre elle sous prétexte de violations des droits de l'homme et de la liberté d'opinion et d'expression".