Khenchela remonte et chute des "Hamraouas"

Trois matches ont été disputés ce samedi en ouverture de la onzième journée de la première ligue professionnelle de football.

Le Mouloudia d'Oran a poursuivi sa mauvaise série de résultats et s'est incliné lors de son déplacement à Magra pour y affronter le NC Magra, malgré l'ouverture du score par Boussalem à la 45e minute +2 avant de s'effondrer en seconde période avec deux buts de Faik Amrane à la 58e et 90+4e minutes.

NC Magra s'éloigne de la zone dangereuse grâce à l'amélioration de ses résultats ces derniers temps, tandis qu'El Hamraoua occupe la quatrième place et risque de descendre encore plus bas dans le classement après la correction du calendrier.

Le plus grand bénéficiaire des matchs de la journée est l’USM Khenchela, qui a éliminé Olympique Akbou grâce à un seul but marqué par Hamid Djaouchi à la 67e minute, alors que les adversaires ont manqué l'occasion d'égaliser après que l'attaquant Haroun a raté un penalty.