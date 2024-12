Le « Processus d’Oran » revendique deux sièges permanents avec droit de veto au Conseil de sécurité

Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti et président actuel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a réaffirmé ce lundi, lors de la clôture de la 11e conférence de haut niveau, "l'exigence de l'Afrique pour deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, afin de corriger l'injustice historique subie par le continent".

Il a également exprimé sa gratitude pour l'hospitalité algérienne et a remercié le président Abdelmadjid Tebboune ainsi que le peuple algérien pour leur accueil chaleureux des participants à cette conférence.

À noter que l'Algérie avait déjà avancé cette revendication en août dernier, par la voix de son représentant auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Bendjama.