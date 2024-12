L’école algérienne s’ouvre à la langue italienne

L'Algérie et l'Italie ont signé, ce lundi, un mémorandum d’entente dans le domaine de l'éducation nationale, visant à renforcer et promouvoir les liens culturels et socioéconomiques entre les deux pays à moyen et long terme.

L’accord signé à Alger, entre le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, et son homologue italien, Giuseppe Valditara, concerne le développement de l'enseignement de la langue italienne en Algérie.

À cette occasion, Saâdaoui a expliqué que

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement" de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation, a été l'occasion "de prendre connaissance du système éducatif italien et de présenter le système éducatif algérien et les perspectives de le développer", a-t-il ajouté précisant qu'il y a eu un "échange de vues sur les moyens de développer l'enseignement de la langue italienne en Algérie".

Le ministre a ajouté que l'objectif d'enseigner l'italien est de "former des générations ouvertes imprégnées de l'esprit d'ouverture et de coopération, prêtes à tisser des relations humaines, avec les peuples amis avec lesquels nous partageons de nombreux principes humains tels la liberté et la paix".

De son côté, le ministre italien Giuseppe Valditara a affirmé que ce mémorandum d'entente vise à renforcer le dialogue entre les deux écoles algérienne et italienne, et à développer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines culturel et économique.