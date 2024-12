Saisie de 100kg de cocaïne à Alger

Le service central de lutte contre le trafic illégal de drogues de la police nationale a démantelé un réseau criminel organisé composé de quatre individus, dont un ressortissant français, lors d'une opération de grande envergure menée la semaine dernière.

Une grande quantité de drogues a été saisie, notamment 100 kg et 340 g de cocaïne, a indiqué la police nationale dans un communiqué rendu public ce lundi soir.

Lors de cette même opération, les autorités ont également saisi 89 kg et 860 g d'ecstasy (sous forme de comprimés et de poudre), 81 kg et 820 g de cannabis traité, ainsi que 181 comprimés de psychotropes. La valeur totale des drogues saisies, toutes catégories confondues, dépasse les 250 milliards de centimes.

En outre, un montant d'un milliard 849 millions de centimes provenant des bénéfices du trafic a été récupéré, ainsi que deux véhicules (un utilitaire et une voiture touristique) et une moto.

Cette opération a été rendue possible grâce à un travail de renseignement de terrain précis, permettant aux enquêteurs de localiser les membres du réseau criminel et de saisir les drogues dissimulées dans une maison située dans un quartier d'Alger, précise le communiqué.

Ce domicile servait de cachette pour stocker et distribuer les substances illicites, qui étaient ensuite transportées à l'aide de véhicules adaptés avec des cachettes secrètes créées spécifiquement à cet effet.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed à Alger, pour les chefs d’accusations de possession, d'achat en vue de la vente, de stockage, de distribution et de transport de drogues et de psychotropes dans le cadre d'un groupe criminel organisé, ainsi que pour importation illégale de drogues et de psychotropes et blanchiment d'argent.