Situations en Syrie : Cellule de crise au ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce lundi, la mise en place d'une cellule de crise afin de prendre les mesures nécessaires permettant de prendre en charge les membres de la communauté nationale résidant en Syrie.

« Cette mesure a été prise en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et suite à l'évolution de la situation sécuritaire en République arabe syrienne », lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a appelé les ressortissants algériens qui se trouvent encore sur le territoire syrien à maintenir un contact constant avec ses services, afin de « garantir une gestion efficace et rapide des développements de la situation, qui nécessitent de prendre toutes les précautions nécessaires et d’être vigilants ».

Le ministère a mis à la disposition de la communauté algérienne un numéro vert : 0021321504500, ainsi que les numéros de l'ambassade d'Algérie à Damas : 00963113336195 - 00963113334548 - 00963113331446.