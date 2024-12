Postes dans l'Éducation : La priorité aux diplômés des écoles supérieures

Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a affirmé que le secteur repose sur des mécanismes et principes fondamentaux pour répondre aux besoins et pour pourvoir les postes vacants, notamment ceux des enseignants. La priorité est donnée aux diplômés des écoles supérieures des enseignants, et en cas de besoin, des concours externes ou des contrats sont organisés comme une "mesure exceptionnelle imposée par la nécessité de maintenir l'éducation".

Le ministre a répondu par écrit à une question du président de la commission de l'Éducation de l'Assemblée populaire nationale concernant la numérisation du recrutement des enseignants contractuels. Il a rappelé que le recrutement dans les postes de l'enseignement de base se fait conformément à la loi 06-03 du 15 juillet 2006, régissant la fonction publique, notamment l'article 80, qui stipule le recrutement direct des candidats ayant suivi une formation spécialisée dans des établissements de formation agréés, tels que les diplômés des écoles normales supérieures des enseignants, qui bénéficient de la priorité dans le recrutement, conformément à un contrat signé avant l'obtention du diplôme.

En cas de postes vacants non pourvus, le ministre a indiqué qu’il est possible de recourir exceptionnellement à des concours externes pour garantir "le droit à l'éducation, un droit constitutionnel", ou de recruter des enseignants sous contrat, comme mesure exceptionnelle, imposée par la nécessité de poursuivre l'enseignement.

Le processus de recrutement des enseignants contractuels se déroule en trois étapes : au niveau communal, où le système informatique classe automatiquement les candidats résidant dans la même commune selon des critères spécifiques ; en cas de vacance de postes, les candidats des communes voisines ou de la même wilaya sont alors considérés.

Le ministre a précisé que ce système était bien accueilli, car il permet de rapprocher les enseignants de leur domicile, ce qui réduit les frais de transport et améliore leur assiduité. Il a aussi mentionné des cas où des enseignants, notamment dans les écoles primaires, complètent leur horaire avec des matières comme l'anglais, l'éducation physique, l'amazigh et le français.

Concernant le calcul des points pour les candidats, cela dépend principalement de l'année de diplomation, et en cas d'égalité, c’est l’âge qui est pris en compte, à l'exception de l'éducation physique et sportive. Le ministre a également souligné que l'ouverture des postes vacants se fait selon une carte des besoins et des ressources financières attribuées par le ministère des Finances, et que le processus est rigoureux pour assurer une couverture adéquate des besoins.