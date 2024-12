Communiqué de la réunion du CPE

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Conseil des Participations de l'Etat (CPE), consacrée au dossier de transfert de propriété des biens immobiliers et mobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, aux institutions et organismes publics, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi 4 décembre 2024, au Palais du Gouvernement, une réunion du CPE, consacrée à la poursuite des procédures légales relatives au transfert, à titre onéreux au profit des institutions et organismes publics, de la propriété des biens immobiliers et mobiliers confisqués par décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption", précise le communiqué.

Au cours de cette réunion, le CPE a donné son accord pour une ouverture partielle du capital de la Banque de développement local (BDL) à hauteur de 30 % en vue de son introduction en Bourse d'Alger pour souscription publique.

Cette mesure vise à "poursuivre le processus d'amélioration et de renforcement de la gouvernance des banques publiques ainsi que de dynamiser la Bourse d'Alger et d'activer son rôle dans le financement de l'investissement, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République", conclut le communiqué.