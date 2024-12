Accord de partenariat avec l'UE: les négociations débuteront en janvier

L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Algérie, Diego Mellado Pascua, a souligné l'importance des relations algéro-européennes, ainsi que le poids et le rôle de l'Algérie. Il a estimé que les préoccupations algériennes étaient légitimes et qu'il était prévu de programmer plusieurs rencontres techniques en 2025, notamment dès le début de l'année, avec trois visites attendues de délégations techniques européennes pour examiner les propositions algériennes. Il a également mentionné l'importance de la nomination d'un ministre européen chargé de la région méditerranéenne dans le cadre du renforcement des liens et des relations pour établir un espace méditerranéen en développant une politique euro-méditerranéenne et en écoutant les attentes des pays de la région, tout en tenant compte des parcours passés, tels que le processus de Barcelone, la politique européenne de voisinage et le lancement du Pacte pour la Méditerranée.

L'ambassadeur a précisé l'importance de trouver des éléments communs pour établir un pacte méditerranéen et la nomination d'un ministre européen pour la région méditerranéenne, exprimant ainsi l'engagement à établir des relations distinguées dans l'espace méditerranéen, y compris avec l'Algérie. « Nous considérons l'accord de partenariat comme un élément vital et important » a-t-il déclaré, ajoutant que les institutions européennes représentent 33 à 34 % des investissements européens en Algérie, et que les échanges commerciaux enregistrent généralement un excédent en faveur de l'Algérie. Il a également mentionné qu'il était prévu d'organiser des rencontres dès le début de l'année sous forme de consultations techniques concernant l'accord de partenariat, au cours desquelles les propositions algériennes seraient examinées, soulignant que l'Union européenne était consciente de la politique menée par le président Abdelmadjid Tebboune, axée sur la promotion de l'industrie et la diversification des exportations en dehors des hydrocarbures.

Diego Mellado Pascua a insisté sur le fait que l'Algérie est une puissance économique et qu'il était important de renforcer la coopération et le partenariat, notamment dans le domaine énergétique. Il a mentionné la perspective d'une rencontre entre le ministre algérien de l'Énergie et le commissaire européen à l'énergie, soulignant que l'Europe sera, d'ici 2050, le premier groupe à effacer son empreinte carbone et qu'elle élargira l'utilisation des énergies renouvelables d'ici 2040, tout en éliminant l'utilisation des voitures thermiques d'ici 2035. Il a précisé que l'Algérie reste l'un des principaux partenaires de l'Europe, bénéficiant d'une stabilité financière et de la possibilité de développer ses capacités en énergies renouvelables, et que ses exportations de gaz représentent près de 95 % de ses exportations totales.

L'ambassadeur a souligné que les consultations entre l'Algérie et l'Union européenne étaient au début et concernaient des échanges techniques.

Envoyer un message fort à la région via le Pacte pour la Méditerranée

Diego Mellado Pascua a déclaré qu’il y a « un message politique fort pour la région, à savoir que nous voulons plus de concentration et de soutien, et que l'Europe veut renforcer ses relations avec tous les pays, ainsi qu'avec la région méditerranéenne dans son ensemble. La Méditerranée a été pendant longtemps un grand projet européen, situé de part et d'autre de la mer Méditerranée. Nous avons essayé de renforcer les relations depuis longtemps, en particulier pour établir un espace commun en Méditerranée, bien que cela n'ait pas réussi, avec le processus de Barcelone et la politique européenne de voisinage. Mais maintenant, nous revenons, après avoir terminé avec le voisinage, à la politique européenne de la Méditerranée, et nous réexaminons le processus de Barcelone. Nous allons écouter les attentes des pays et espérons organiser des visites à nouveau ici en Algérie. Nous espérons également pouvoir nommer un commissaire spécial pour la région, car tous les grands dirigeants actuels s'intéressent à la Méditerranée, et nous voulons trouver des éléments communs avec tous les pays, y compris l'Algérie, pour redéfinir le Pacte méditerranéen ».

L'ambassadeur a ajouté qu’ « Aujourd'hui, les liens et les partenariats sont considérés comme essentiels, ce ne sont pas simplement des relations commerciales ou des échanges géographiques, mais une volonté politique réelle. Il existe un aspect géopolitique très important dans la définition des relations entre l'Europe et les pays voisins, y compris l'Algérie. Je pense donc que c'est le bon moment pour réaffirmer notre volonté, et cela vaut pour l'Europe dans son ensemble, pour l'Union européenne des 27 ».

Des relations algéro-européennes à dimension stratégique

Concernant les relations algéro-européennes, l'ambassadeur a déclaré que « nous avons un volume commercial bilatéral d'environ 50 à 55 milliards d'euros par an, mais au cours des vingt dernières années, la valeur des échanges a oscillé entre 30 et 40 milliards d'euros par an, ce qui signifie que l'Europe a toujours été le premier partenaire commercial de l'Algérie. L'Europe a toujours été le premier client du gaz algérien et donc un bon partenaire, et elle a toujours été le principal investisseur. Actuellement, en 2023, si nous regardons le solde des investissements étrangers en Algérie, je pense qu'il est d'environ 23-24 milliards d'euros, dont les entreprises européennes des 27 représentent environ 33 à 34 % du total, dépassant ainsi tous les autres acteurs ».

« Nous nous voyons bien sûr comme une unité. Puisque nous prenons les décisions ensemble, nous établissons des cadres communs et mettons en place des politiques ensemble, indépendamment des relations bilatérales. De plus, l'Algérie a une relation particulière avec la France, mais avec les autres États membres, il existe des aspects bilatéraux, mais en fin de compte, il y a toujours une politique en bloc, et nous voulons examiner cette relation dans son ensemble. En général, la situation est positive. Nous avons déjà des échanges qui restent très intéressants, et cela est également très positif pour l'Algérie. Si vous regardez l'évolution au cours des vingt dernières années, vous trouverez que la plupart du temps, les excédents sont en faveur de l'Algérie » a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a également souligné que « Depuis des années, cela n'a pas été le cas, et nous prenons davantage conscience du fait qu'il existe maintenant une politique dans ce pays, qui, à mon avis, est parfaitement adaptée pour tenter de relancer l'industrie et de diversifier l'économie. Mais pour cela, lorsque nous examinons ce cadre général des échanges dont la valeur dépasse les 50 milliards d'euros par an, c'est un élément positif et cela aidera. En fin de compte, bien sûr, le gouvernement algérien et les autorités algériennes seront celles qui pourront relancer l'industrie et diversifier l'économie, mais elles le feront dans un contexte globalement positif en ce qui concerne l'Europe, ce qui envoie un message important. Et la réalité est aussi que nous avons un accord de partenariat qui ouvre le marché européen ».

Concernant la révision de l'accord de partenariat en vertu de l'article 100 de l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, l'ambassadeur Diego Mellado Pascua a confirmé que « nous sommes en phase de consultations, et une série de mesures ont été prises, avec des échanges et des consultations en cours à Bruxelles pour obtenir des éclaircissements. Il y aura des échanges de points de vue techniques et des opportunités lors de consultations techniques pour échanger des perspectives, et il y a des étapes selon l'article 100, mais nous sommes encore à la première étape. Nous pensons que 2025 sera une année importante, car elle pourra, je pense, créer l'atmosphère et le contexte nécessaires pour pouvoir mener des consultations sur toutes nos relations dans ce cadre général dont je parle ».