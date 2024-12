Belaribi évoque l'avenir du quartier populaire "Diar El Mahçoul"

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé ce jeudi que son ministère fait actuellement partie d’un groupe de travail composé de plusieurs secteurs, qui travaille sur la mise en place d'un cadre juridique pour lancer une vaste opération de réhabilitation des anciens quartiers résidentiels de la capitale, en particulier ceux situés à proximité des sites et monuments touristiques, comme le quartier "Diar El Mahçoul" à El Madania.

Lors d'une session publique au Sénat, consacrée aux questions orales posées à plusieurs membres du gouvernement, le ministre a précisé que son secteur "collabore actuellement avec les ministères des Finances, de l'Intérieur et des Collectivités locales pour préparer le cadre juridique nécessaire à la réhabilitation de ces bâtiments historiques, y compris déterminer les responsabilités et la mise en place des mécanismes financiers selon chaque cas, dans le cadre d'une approche participative où les citoyens jouent un rôle important".

Belaribi a également insisté sur le fait que son ministère s'engage à achever les opérations de relogement des habitants des anciens quartiers, un processus qui reste en cours, bien qu'il soit lié à la cadence de réalisation des nouvelles habitations destinées à remplacer les habitants actuels.

En ce qui concerne le quartier "Diar El Mahçoul", situé au nord de la commune d'El Madania, dans les hauteurs de la capitale, construit entre 1954 et 1955 et proche du Mémorial du Martyr, le ministre a indiqué que ce quartier, construit en pierre calcaire, a connu plusieurs vagues de relogement pour ses habitants, entre 2011 et 2020, avec un dernier relogement en 2023, où 150 familles ont été transférées.

Ce quartier populaire, selon les précisions de Belaribi, comprend actuellement 1 392 unités résidentielles et 100 commerces, répartis sur 37 immeubles.

Le ministre a ajouté qu'en vertu du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, adopté en 2016, le quartier a été inclus dans la liste du patrimoine culturel protégé par la loi. Concernant l'avenir du quartier "Diar El Mahçoul", Belaribi a révélé que le Plan d'occupation des sols n° 70 de la commune d'El Madania a proposé l'idée de transformer le quartier en un village pour artistes, après le déplacement de tous les habitants et leur relogement. Le projet consiste à convertir tous les logements en ateliers artistiques multidisciplinaires, consacrés au patrimoine algérien.