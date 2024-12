Déclaration conjointe du président et de son homologue sud-africain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, ce vendredi, que "la visite du président de la République d'Afrique du Sud en Algérie reflète la spécificité des relations historiques basées sur une coopération étroite et confirme le caractère stratégique des relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud".

Le président Tebboune a précisé, lors d'une déclaration à la presse conjointe avec le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, au siège de la présidence, que "les discussions ont permis d'évaluer de manière globale l'état actuel de nos relations bilatérales et les moyens de les renforcer, en reflet de la volonté politique commune et de la place de nos deux pays en Afrique et dans le monde".

Le président Tebboune a ajouté avoir eu " une discussion approfondie avec mon frère Cyril Ramaphosa concernant les questions actuelles, en particulier l'agression sioniste contre Gaza et le Liban".

Il a souligné que les pourparlers ont abouti à "une convergence de vues entre les deux pays et à un accord sur la préférence des solutions politiques, loin des interventions extérieures".

De son côté, Ramaphosa a déclaré que "nous remercions l'Algérie pour son accueil chaleureux, nous sommes très heureux de cette coopération entre nos deux pays." Le président de la République d'Afrique du Sud a réaffirmé l'engagement de son pays à "élever le niveau commercial, qui sera renforcé par le lancement de la zone de libre-échange et du commerce entre les deux pays".

Ramaphosa a également souligné "sa profonde conviction que la coopération entre l'Afrique du Sud et l'Algérie renforcera la coopération africaine".

Il a salué la position de l'Algérie envers son peuple, déclarant que "le peuple d'Afrique du Sud remercie l'Algérie pour son soutien durant la guerre de libération et pour avoir accueilli le leader Nelson Mandela".

"Nous avons enregistré le non-respect du droit international et avons déposé une plainte contre l'entité sioniste pour les crimes de guerre qu'elle commet à Gaza, et nous avons reçu un soutien considérable de nombreux pays " a ajouté Ramaphosa.

"Nous demandons le respect du droit international en Palestine et nous sommes solidaires avec tous les peuples opprimés "a -t-il conclu.