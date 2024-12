Un accident ferroviaire fait deux victimes à Blida

Une fille âgée de quatre ans a perdu la vie, ce vendredi, dans un accident de déraillement d’un train de voyageurs en provenance de Chlef à destination d'Alger, à un point situé près du pont ferroviaire, au centre de la ville de Chiffa, à l'ouest de Blida. Une autre fillette a été gravement blessée et a dû être transférée vers l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, selon un communiqué des services de la Protection civile.

D'autre part, un autre communiqué des mêmes services a indiqué qu'à Bouarfa, dans la cité « Haï Driouche », une fillette de 12 ans a subi des brûlures de deuxième degré dans un incendie provoqué par une fuite et une explosion d'une bouteille de gaz butane, ce qui a causé un effondrement partiel du toit du domicile de la victime.

Cet incident a généré un état de panique parmi les proches et les voisins.

Les services de secours sont intervenus pour transférer la victime vers une clinique spécialisée mère-enfant et au centre-ville.