Le Président sud-africain : Nous sommes reconnaissants envers l'Algérie

Le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, a prononcé ce vendredi soir un discours devant le Parlement des deux chambres réuni en session extraordinaire au Palais des Nations, dans lequel il a souligné la profondeur des relations entre les deux pays et a exprimé sa gratitude envers l'Algérie pour son soutien au peuple sud-africain dans sa lutte contre le régime de l'apartheid.

"C'est un honneur pour moi de m'adresser au Parlement algérien et de me tenir devant vous par respect pour l'Algérie avec laquelle nous entretenons des relations solides. Nous nous sentons chez nous ici et nous pouvons dire que l'Algérie est un pays stratégique et une porte d'entrée vers l'Afrique", a déclaré Ramaphosa.

"L'Algérie et l'Afrique du Sud se ressemblent sur de nombreux points. Nos peuples ont souffert de l'oppression et du colonialisme. Vous, Algériens, êtes un modèle de lutte et de résistance, et c'est de vous que nous tirons notre inspiration et notre expérience. L'Algérie a joué un rôle essentiel en soutenant les mouvements de libération en Afrique. Nous portons la flamme de la liberté et cette flamme doit briller à travers le développement, l'unité africaine et le chemin des générations futures", a-t-il ajouté.

Le président sud-africain a également réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de l'Algérie pour soutenir les peuples colonisés dans leur lutte pour le droit à l'autodétermination, en particulier le peuple du Sahara occidental. "Il est important de rappeler à la communauté internationale qu'il faut respecter les accords garantissant la liberté du peuple sahraoui", a-t-il ajouté.

Ramaphosa a salué les "positions honorables de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pendant toute sa période de membre non permanent", et a souligné : "Nous devons collaborer pour réformer cette instance afin qu'elle serve les peuples du monde. Les pays africains doivent s'unir pour réaliser un développement économique durable."