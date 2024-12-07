تأجيل نهائي "السوبر" 2024

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة تأجيل موعد نهائي الكأس الممتازة 2024، بين حامل اللقب، مولودية الجزائر، وحامل كأس الجزائر، شباب بلوزداد، إلى موعد لاحق.

وتعذر على "الفاف" والرابطة برمجة هذا النهائي مطلع الموسم الكروي، كما هو التقليد الشائع عالميا، بسبب تأخر موعد انطلاق المنافسة الكروية نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية.

كما طرح نائب رئيس "الفاف"، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير رابطة كرة القدم المحترفة، أمين مسلوق، عبر تصريحات سابقة، إمكانية برمجة هذا النهائي بعد نهاية مرحلة الذهاب، واقترح تاريخ 28 ديسمبر الجاري موعدا له، لكن ذلك لم يعد ممكنا الآن، بسبب تأخير موعد نهاية مرحلة الذهاب إلى غاية الفاتح فيفري من العام المقبل، بسبب كثافة الرزنامة والعدد القياسي من المباريات المؤجلة.

ومع ذلك، تبقى "الفاف" التي نظمت هذا الموسم نهائي الكأس الممتازة لدى الفئات الشبانية، بحسب ما أشار إليه مصدر عليم لـ"الخبر"، مصممة على عدم تفويت موعد نهائي الكأس الممتازة مرة أخرى، بعد أن تم إلغاؤه في آخر 4 سنوات (آخر نهائي جرى سنة 2019، وجمع اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد).

وبحسب ذات المصدر، فإن هناك توجها نحو برمجة نهائي طبعة 2024، شهر مارس المقبل، في سهرة رمضانية بملعب 5 جويلية الأولمبي، بعد أن كان مقررا أن يبرمج بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.