جديد مصنع "فيات" في وهران

كشف مجمع ستيلانتيس، اليوم السبت، أنّ أشغال التوسعة التي باشرها، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، للرفع من القدرات الإنتاجية لمصنع فيات في وهران، بلغت 40 في المائة.

وذكر المجمع في مراسلة، تلقت "الخبر" نسخة منها، أنّه من المقرر أن تنتهي الأشغال المسطّرة في هذا الصدد في سنة 2025، وهي الخطوة التي يهدف من خلالها مصنع العلامة الإيطالية "فيات"، في منطقة طفراوي، رفع نسب الاندماج وكمية الإنتاج، استجابة لتغطية الطلب الوطني من السيارات المنتجة في وحداته.

وفي هذا الشأن، أشار المجمع إلى أنه في إطار خطته التنموية، ووفقا لمقتضيات دفتر الشروط الذي ينظم نشاط صناعة السيارات، أطلق ستيلانتيس، في مارس 2024، أعمال توسيع مصنع طفراوي ليدمج التلحيم والطلاء، وأضاف أن هذا التوجّه سيسمح برفع قدرات المصنع وإطلاق الإنتاج وفق نظام "سي.كا.دي" لمركبات علامة فيات.

وكان المسؤول العملياتي للمجمع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سمير شرفان، قد صرح وقتها بأن الهدف من هذه الخطوة هو الرفع من معدل ‏الإدماج المحلي للسيارات، وتعزيز فرص العمل في هذا القطاع، وقال إن هذه التوسعة ‏‏تهدف إلى دمج ورشات الطلاء وتلحيم هياكل السيارات، وستزيد من معدل ‏الإدماج المحلي وتعزّز فرص العمل في هذا القطاع، من خلال خلق ما يصل إلى 2000 ‏فرصة عمل جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة السيارات الجزائرية.

وأضاف شرفان: "بعد عدة أسابيع من تدشين مصنع فيات بالقرب من ‏وهران بالجزائر، انتقلت ستيلانتيس إلى المرحلة الثانية من مشروعها الصناعي، ‏من خلال إطلاق أعمال التوسعة بهذا المصنع قبل عامين من الموعد المحدد لها".