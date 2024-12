Les travaux de la conférence africaine des startup se poursuivent

Les activités de la troisième édition de la conférence africaine des start-up aujourd'hui, samedi, au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal" à Alger, après l'ouverture officielle donnée jeudi dernier par le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

Lors de cette troisième et dernière journée de l'événement, plusieurs activités majeures sont prévues, dont le Sommet sur l'intelligence artificielle qui réunit des experts et des décideurs dans ce domaine, afin de discuter des dernières innovations et des perspectives futures.

Le programme de cette dernière journée inclut également une visite du ministre de l’Économie de la connaissance, des startups et des PME, Nourredine Ouadah, au salon des startups organisé à l'occasion de cette troisième édition de la conférence africaine des startup (5-7 décembre 2024), selon les organisateurs.

Parallèlement au Congrès africain, le Conseil de l'Intelligence Artificielle, en collaboration avec le ministère de l’Économie de la connaissance et des startups, ainsi que la participation de plusieurs autres ministères, organise un séminaire sur la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle.

Le deuxième jour de la conférence, hier vendredi, a été marqué par la tenue du Sommet ministériel africain des startups, présidé par M. Ouadah, lors d'une session fermée où les ministres africains présents ont débattu du programme de la Secrétariat général du Congrès et d'une feuille de route qui accompagne la stratégie africaine en matière d'intelligence artificielle.

Une session de discussion intitulée "Construire des ponts : le rôle de la diaspora algérienne et africaine" a également eu lieu, au cours de laquelle le Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, a souligné que "l'Algérie est engagée à renforcer la coopération africaine dans les domaines de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, qui sont des piliers essentiels pour promouvoir l'économie de la connaissance sur le continent ".

Le deuxième jour de l'événement a également vu la tenue de plusieurs ateliers, rencontres et conférences réunissant les différents acteurs participants à cette troisième édition de la conférence, qui se déroule sous le thème : "Réinventer l’Afrique à travers l'intelligence artificielle", ainsi que la poursuite des activités du salon dédié aux startups.