Oran: du nouveau concernant l'usine Fiat

Le groupe Stellantis a annoncé aujourd'hui que les travaux d'extension lancés au premier trimestre de cette année pour augmenter les capacités de production de l'usine Fiat d'Oran ont atteint 40 % d'avancement.

Le groupe a précisé, dans un communiqué, que les travaux devraient être achevés d'ici 2025. Cette démarche vise à accroître les taux d'intégration locale et la quantité de production, afin de répondre à la demande nationale de voitures fabriquées dans ses unités.

À cet égard, le groupe a indiqué que, dans le cadre de son plan de développement et conformément aux exigences du cahier des charges régissant l'industrie automobile, Stellantis a lancé, en mars 2024, les travaux d'extension de l'usine de Tafraoui pour intégrer les processus de soudure et de peinture. Cette orientation permettra d'augmenter les capacités de l'usine et de lancer la production selon le système "CKD" pour les véhicules de la marque Fiat.

Le responsable des opérations du groupe pour la région Moyen-Orient et Afrique, Samir Cherfane, avait déclaré à l'époque que l'objectif de cette démarche était d'augmenter le taux d'intégration locale des véhicules et de renforcer les opportunités d'emploi dans ce secteur. Il a ajouté que cette expansion visait à intégrer les ateliers de peinture et de soudure des carrosseries, ce qui augmentera le taux d'intégration locale et favorisera la création de jusqu'à 2000 nouveaux emplois, contribuant ainsi au développement de l'industrie automobile en Algérie.

"après quelques semaines du lancement de l'usine Fiat près d'Oran, Stellantis est passé à la deuxième phase de son projet industriel en lançant les travaux d'extension de cette usine, deux ans avant la date initialement prévue" a précisé Cherfane.