"El Khabar" révèle la date du grand derby algérois

Le président de la Ligue professionnelle de football, Mohamed Amine Mesloug, a révélé la date du grand derby algérois entre l'Union sportive de la Médina d'Alger (USMA) et la Mouloudia d'Alger (MC Alger).

Dans une déclaration exclusive à la chaîne El Khabar ce samedi, Mesloug a confirmé que le très attendu derby, tant espéré par les amateurs de football en Algérie, se déroulera le vendredi 24 janvier 2025 au stade olympique du 5-Juillet à Alger.

Lors de l'émission Talonade diffusée sur la chaine « El Khabar », Mesloug a précisé que la programmation du match se fait en coordination avec la télévision publique, dans le but de mieux promouvoir le championnat national, étant donné que cette rencontre constitue un événement phare du football local.

Il a également souligné que la Ligue a préféré éviter la programmation de ce match pendant les jours de semaine, afin de permettre aux foules de supporters massives attendues de profiter de conditions plus confortables.

Le derby algérois entre les deux rivaux, initialement prévu pour le 5 novembre dernier dans le cadre de la septième journée de la Ligue professionnelle de football, avait été reporté à une "date ultérieure" pour des raisons d'organisation liées aux festivités de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne.