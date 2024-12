La Banque mondiale prête à financer des projets en Algérie

La Banque mondiale a exprimé sa volonté de soutenir l'Algérie dans plusieurs domaines vitaux, notamment dans la "diversification de ses sources de richesse et la réduction de sa dépendance aux hydrocarbures, en mettant l'accent sur l'intégration dans les chaînes de valeur, ce qui nécessite la formation des jeunes et leur autonomisation pour maîtriser les technologies modernes."

Cette initiative de la Banque mondiale a été exprimée par Ousmane Dione, vice-président pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, lors de sa rencontre dimanche soir avec le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, selon un communiqué de la chambre basse du parlement.

Dione a décrit le partenariat entre la Banque mondiale et l'Algérie comme étant "fort", ajoutant que le monde fait face à des "crises diverses et croisées", toutes liées, directement ou indirectement, aux changements climatiques. Il a également noté que l'Algérie avait enregistré un taux de croissance sans précédent, un exploit que seuls quelques pays ont réalisé après la crise du COVID-19.

Le responsable de la Banque mondiale a également mentionné que son institution est prête à contribuer à "financer des projets de diversification des énergies renouvelables, y compris ceux liés aux réseaux de transmission, en plus de soutenir des programmes de conservation de l'eau et de lutte contre les pénuries et la pollution de l'eau."

De son côté, Boughali a mentionné lors de la séance de réception que le monde est confronté à de multiples crises, ce qui représente "de grands défis pour atteindre les objectifs de développement durable". Cependant, il a ajouté que l'économie algérienne avait enregistré un taux de croissance sans précédent de 4 %, qu'il a attribué à la sage direction du président Abdelmadjid Tebboune.

À cette occasion, Boughali a salué le rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, notamment dans la section qui la classe parmi les pays les moins polluants, et a salué le rapport de la Banque sur "la résilience de l'Algérie face aux effets du changement climatique, qui affecte négativement la qualité de vie et l'économie nationale".

Selon Boughali, le parlement algérien a joué un "rôle essentiel" dans la réalisation de ce taux de croissance, notamment en adoptant plusieurs textes législatifs importants. Il a souligné que "l'économie algérienne a prouvé sa capacité à résister et à croître face aux défis ".

Cependant, certains parlementaires ont critiqué certains aspects des politiques et expériences de la Banque mondiale avec l'Algérie, lors de la participation du parlement algérien à la réunion du groupe géopolitique africain, il y a environ un mois, notamment lors des réunions annuelles du Réseau parlementaire du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Les critiques faisaient partie des efforts visant à renforcer la coopération entre les institutions financières internationales et les pays de la région, lors de rencontres entre députés et experts du FMI et de la Banque mondiale. Lors de ces réunions, le député Slim Mareh a mis en lumière "l'expérience amère" de l'Algérie avec le FMI, saluant le fait que l'Algérie ait réussi à "éviter le piège de l'endettement, grâce à la sage direction du président, qui a conduit le pays vers des solutions alternatives pour financer les projets de développement, loin de l'emprunt extérieur."

Mareh a critiqué les "double standards" du FMI concernant le financement de la Palestine et a appelé les parlementaires à encourager leurs gouvernements à soutenir l'initiative algérienne visant à accorder à la Palestine l'adhésion pleine et entière aux Nations Unies.

Mareh a également appelé les représentants de la Banque mondiale à "intervenir au bon moment", soulignant que "les interventions de la Banque après les catastrophes ou les guerres ne donnent pas les résultats escomptés ".

Il a plaidé pour le "développement de politiques préventives pour protéger les économies des pays disposant de stabilité financière et pour fournir un soutien technique aux pays qui refusent de s'endetter, comme l'Algérie ".

Le député Youssef Hamidi, pour sa part, a critiqué les politiques de la Banque mondiale, estimant qu'elle "ne soutient pas réellement les projets de développement, contrairement à ce que cette institution affirme." Il a exhorté les parlementaires présents au forum à "adopter des lois et des politiques qui protègent les économies de leurs pays des interventions négatives et favorisent un développement durable conformément à leurs intérêts nationaux ".

Ces réunions se sont caractérisées, selon le même communiqué, par une franchise et une ouverture concernant les réserves souvent exprimées par plusieurs pays sur la nature des mécanismes de travail du FMI et de la Banque mondiale et leur approche des pays dont l'économie souffre de déficits partiels ou totaux, ou de collapsus économiques.