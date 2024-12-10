مورد جديد ينضم إلى شبكة مناولي مصنع "فيات" الجزائر

انضمت شركة جديدة لشبكة مناولي مصنع العلامة الإيطالية "فيات" في الجزائر، إذ كشفت مجموعة "ستيلانتيس"، اليوم الثلاثاء، عن التوقيع، أمس، على شراكة مع شركة "ساريل" للصناعات، لإنتاج مكونات بلاستيكية موجهة للاستعمال في مقصورات الركاب للسيارات المصنعة في طفراوي بوهران.

وذكرت "ستيلانتيس"، في مراسلة تلقت "الخبر" نسخة منها، أنها تؤكد عبر هذه الخطوة مواصلتها في تعزيز التزامها بتطوير صناعة السيارات في الجزائر، في إشارة إلى الإسهام في خلق نسيج للصناعة الميكانيكية الوطنية، من خلال تفعيل دور المناولين المحليين في تزويدها بمختف القطع والتجهيزات.

وذكّر المجمع أنه مع دمج شركة "ساريل"، فإن شبكة المناولة الجزائرية لـ"ستيلانتيس" أصبحت تضم خمسة موردين، أي كل من "فيروز" لتجميع العجلات، "إيريس تايرز" لصنع العجلات، "أي.دي.نيت" للتزويد بحزم الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى "غزال" المتخصصة في تركيب معدات "الجي.بي.أل" غاز البروبان المميع.

وأضاف مجمع "ستيلانتيس" أنه يهدف، بفضل ديناميكية التطوير، إلى بلوغ 30 بالمائة نسبة إدماج مع حلول عام 2026، من خلال إنشاء شبكة من الموردين الأكفاء القادرين على المنافسة، وكذا الانتقال إلى عمليات التلحيم والطلاء، في سنة 2025، داخل مصنع طفراوي.