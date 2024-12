Le président Tebboune approuve l'accord sur les eaux souterraines avec la Tunisie et la Libye

Un décret présidentiel portant ratification de l'accord relatif à la création d'un mécanisme de consultation sur les eaux souterraines partagées avec la Tunisie et la Libye, dans le désert nord, ratifié à Alger, en avril dernier, a été publié dans le numéro 80 du Journal officiel.

Selon ce décret présidentiel, numéro 24-379, signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 27 novembre dernier, il "ratifie l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le gouvernement de l'État de Libye et le gouvernement de la République tunisienne, visant à créer un mécanisme de consultation sur les eaux souterraines partagées dans le désert nord, signé à Alger le 24 avril 2024."

Il convient de noter que cet accord prévoit la création d'un mécanisme, basé en Algérie, pour la consultation sur la gestion des eaux souterraines partagées entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, conformément aux résultats de la première rencontre consultative des dirigeants des trois pays, les présidents Abdelmadjid Tebboune, Kais Saied et Mohamed Younes Menfi, tenue à Tunis le 22 avril dernier.