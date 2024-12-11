تسليم مشروع بنك الجينات قريبا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الثلاثاء، عن تسليم مشروع بنك الجينات في النصف الأول من 2025.

وأشار شرفة في تصريح له، على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس، إلى أنّ "مشروع بنك الجينات هو قيد الإنجاز حالياً، مضيفاً أنّه تم إلى حدّ اليوم الإنتهاء من إنجاز الهيكل، فيما سيتم قريبا تجهيزه ووضع ميزانية لتسييره."

ولفت الوزير إلى "وجود مشروع مع شريك لدولة أجنبية صديقة" لإنتاج بذور الخضروات محلياً، علماً أنّ الجزائر تستوردها بالكامل حالياً من دول أجنبية".

وأكّد شرفة أنّ التحضيرات جارية لبدء انجاز المشروع والدخول في مرحلة الإستغلال والإنتاج نهاية 2025 أو مطلع 2026.

ولدى اشرافه على توزيع 57 عقد إمتياز فلاحي بمقر الولاية، أشار شرفة إلى أنّ بومرداس "رائدة وطنياً" من حيث تسوية ملف العقار الفلاحي، مؤكداً أنّ الولاية تعدّ "نموذجاً في مجالي العقار الفلاحي وتسوية عقار الأحواش".