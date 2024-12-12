المدرب يوسف بوزيدي في ذمة الله

توفي، اليوم الخميس، المدرب يوسف بوزيدي، عن عمر ناهزة 67 سنة، وحسب المعلومات الأولية فان الفقيد تعرض لسكتة قلبية، حسب ما علم من مصادر مقربة من الراحل.

الراحل من مواليد 19 جويلية 1957 بحسين داي في العاصمة، أين كان لاعبا لوقت قصير في الفريق المحلي نصر حسين داي، قبل أن يتحول إلى التدريب في الفئات الشبانية في نفس الفريق.

وبعدها أصبح مدربا لعدة فرق، أولها فريق القلب "النصرية" الذي دربه عدة مرات وحقق معه البقاء، وبعدها اعتلى العارضة الفنية لكثير من النوادي، من بينها مولودية بجاية وأولمبي المدية، شبيبة القبائل، مولودية وهران وغيرها.

وبخصوص البقاء، عرف عن المدرب اختصاصه في انقاذ الأندية المهددة بالسقوط، كان آخرها نادي مولودية وهران الموسم الماضي وقبلها شبيبة القبائل، وضمن الفقيد في المجمل 9 مرات البقاء مع عدة أندية ما يعد رقما قياسيا.