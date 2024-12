La fortune secrète de la famille al-Assad en chiffres

Le journal britannique Daily Mail a révélé que le président syrien déchu, Bachar al-Assad, et son épouse Asma posséderaient une fortune nette estimée à environ 2 milliards de dollars, répartie entre des comptes bancaires, des sociétés écrans, des paradis fiscaux, et des projets immobiliers à travers le monde.

Le journal rapporte également que la famille al-Assad détient au moins 20 appartements à Moscou, d'une valeur cumulée de près de 30 millions de dollars. Ces biens immobiliers témoignent des liens étroits entre la famille al-Assad et la capitale russe.

Le Kremlin a confirmé que la famille al-Assad avait obtenu l’asile en Russie sur ordre direct du président Vladimir Poutine. Toutefois, aucune information précise sur leur localisation n’a été communiquée. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, s’est limité à déclarer : "Nous n'avons rien à dire concernant la localisation de Bachar al-Assad."

Asma al-Assad, atteinte d’un cancer agressif du sang, aurait rejoint Moscou avec sa fille et ses deux fils quelques jours avant la fuite de Bachar al-Assad de Syrie.

Des tunnels secrets ont été découverts sous un palais de la famille al-Assad à Damas, après la prise de la capitale par l'opposition syrienne. Ces tunnels auraient pu servir de plan d’évasion pour le président déchu et ses proches.

En 2012, les documents révélés par Wikileaks avaient déjà exposé le train de vie luxueux de la famille al-Assad. Asma avait dépensé 350.000 dollars pour des meubles de palais et 7.000 dollars pour des chaussures incrustées de cristaux, en pleine guerre civile.

Selon Financial Times, ils possèdent au moins 18 appartements de luxe dans le complexe City of Capitals. Ces propriétés auraient permis de mettre à l’abri des dizaines de millions de dollars hors de Syrie pendant la guerre.

Hafez al-Assad, le fils aîné de Bachar, a obtenu en juin 2023 un master en mathématiques pures à l’Université d’État de Moscou, renforçant encore les liens de la famille avec la capitale russe.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à Fawaz al-Akhras, le père d’Asma, accusé de fournir une assistance matérielle et technologique à Bachar al-Assad, facilitant notamment le contournement des sanctions économiques.