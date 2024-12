UNICEF : Les enfants de Gaza paient le plus lourd tribut

La directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a averti que la communauté internationale continue d'ignorer la souffrance des enfants dans la bande de Gaza, qui font face quotidiennement au sang, à la faim, aux maladies et au froid, dans la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste.

Dans une déclaration dimanche, concernant l'évolution de la situation dans la bande de Gaza, Catherine Russell a déclaré que "l'attaque contre le camp de réfugiés de Nusseirat, au centre de Gaza, jeudi dernier, a porté à plus de 160 le nombre d'enfants tués à Gaza au cours du mois, soit une moyenne de 4 enfants par jour depuis le début du mois de novembre". La responsable des Nations Unies a expliqué que les enfants à Gaza "payent le prix fort, tant en termes de vies humaines que d'avenir", précisant que "plus de 14 500 enfants ont été tués au cours des 14 derniers mois, et 1,1 million d'enfants ont besoin d'une protection urgente et de soutien psychologique".

Catherine Russell a souligné que "le danger de famine demeure dans le nord de Gaza, et l'acheminement de l'aide humanitaire reste extrêmement limité".

Elle a également informé que les enfants "manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de vêtements d'hiver, tout en étant confrontés à la propagation de maladies évitables, telles que les éruptions cutanées et les infections respiratoires".

La directrice exécutive de l'UNICEF a insisté sur le fait que "le monde ne peut pas rester indifférent pendant qu'un si grand nombre d'enfants vivent quotidiennement le sang, la faim, les maladies et le froid".