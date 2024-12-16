بيان منسوب للأسد يكشف ظروف مغادرته سوريا

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، اليوم الإثنين، بيانا قالت فيه إنه تصريح من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار. الأسد كشف، في البيان المنسوب له، تفاصيل حول الساعات الأخيرة قبل رحيله من دمشق.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية، في تعليق على البيان أنه "وبعد عدة محاولات غير ناجحة لنشر هذا البيان عبر وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كانت الطريقة الوحيدة المتاحة هي نشره على منصات التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية السابقة".

وقال بشار: "لم أغادر الوطن بشكل مخطط له، كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر".

وتابع الرئيس المخلوع: "انتقلت بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها، عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحا، تبين انسحاب القوات من خطوط القتال كافة، وسقوط آخر مواقع الجيش، ومع تصعيد الهجوم، طلبت موسكو، من قيادة القاعدة، العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، أي اليوم التالي لسقوط دمشق".

كما أكد بشار أنه "خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أوجهة".

وختم البيان، بالقول: "إنني لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب آمن به، وقد حملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صون دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة".