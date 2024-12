Réunion importante de Sonatrach en Italie

Le président-directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a tenu une réunion avec son homologue de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, ce lundi à Florence, en Italie, lors de laquelle les deux parties ont discuté des différents aspects techniques liés au projet de renforcement du réservoir de Hassi R'mel, selon un communiqué du groupe public.

Cette réunion, qui s'est tenue au siège de Baker Hughes, fait suite au lancement officiel de la deuxième phase des travaux d'implantation des infrastructures dans le cadre du projet de renforcement du réservoir de Hassi R'mel - phase 3 "Boosting 3", le 1er décembre, selon le communiqué.

Hachichi était accompagné par le vice-président chargé de l'exploration et de la production, Farid Gattous, le directeur central en charge de l'ingénierie et de la gestion des projets, Mehdi Sellami, le directeur de la production, Ammar Nouacer, ainsi que le directeur régional de la zone de production de Hassi R'mel, Youcef Loucif.

Les deux parties ont discuté de l'avancement du calendrier établi pour la réalisation de ce projet stratégique, visant à renforcer les capacités de production de gaz de Sonatrach, précise la même source.

À la suite de cette réunion, une visite sur site a été organisée dans les ateliers de l'entreprise et dans différentes unités, notamment le laboratoire de recherche et de développement, où la délégation a eu l'occasion de découvrir les dernières technologies et innovations utilisées par la société.

La délégation de Sonatrach a également visité l'unité de fabrication située à Massa, pour observer les opérations de production des turbines fabriquées par l'entreprise via sa filiale "Novo Bignon". Ces équipements sont essentiels pour le fonctionnement des infrastructures de renforcement du réservoir de Hassi R'mel.

Cette visite a été une occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement à respecter le calendrier établi et leur volonté de garantir les plus hauts niveaux de qualité et de professionnalisme, selon le communiqué.

Il est à noter que la deuxième phase du projet de renforcement du réservoir de Hassi R'mel - phase 3 "Boosting 3" a été attribuée au groupement d'entreprises Baker Hughes, Novo Bignon International SRL et Technimont SpA, dans le cadre du contrat signé avec Sonatrach le 23 mai dernier, selon une formule d'ingénierie, approvisionnement et construction.

La réalisation de ce projet permettra de compenser l'épuisement naturel du champ gazier de Hassi R'mel et de maintenir le niveau de production de gaz, ainsi que de répondre aux besoins du marché local et de respecter les engagements commerciaux de Sonatrach à l'international, précise le communiqué.