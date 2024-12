L'Algérie réceptionne un avion de lutte contre les incendies

Le Centre scientifique et technique "Beriev" de Taganrog, en Russie, a livré un avion amphibie de type "Be-200" à l'Algérie, selon ce qu'a rapporté l'agence Sputnik mardi.

Citant "Russia Gazeta", l'intérimaire gouverneur de la région de Rostov, Yuri Slesar, a déclaré que "l'assemblage de l'avion dans l'usine 'Beriev' de Taganrog, dans le sud de la Russie, que j'ai dirigée, a été achevé, et que les autorités algériennes l'ont déjà reçu. Il sera utilisé en Algérie pour la lutte contre les incendies".

Aucune date de livraison n'a été précisée. L'avion à réaction "Be-200" est un appareil multifonction, conçu sous la direction du principal concepteur, Alexandre Yafkin.

L'avion amphibie "Be-200" présente plusieurs caractéristiques, notamment la capacité de prélever de l'eau et de remplir son réservoir en vol à basse altitude en seulement 10 secondes. Il peut transporter jusqu'à 25 personnes et est capable de transporter une charge utile de 5 tonnes. Il peut atterrir sur toute surface aquatique sans nécessiter d'infrastructure d'atterrissage spécifique.

L'"Be-200" peut être utilisé pour diverses missions, telles que les patrouilles maritimes pour sécuriser les zones économiques maritimes de l'État, les opérations de recherche et de sauvetage (personnes, navires, sous-marins), la surveillance environnementale, ainsi que le transport de marchandises et de passagers. Il est également utilisé pour la lutte contre les incendies, le transport de troupes spéciales et l'évacuation des blessés en cas de catastrophe.

La même source a indiqué que le '"Be-200" devait initialement remplacer l'avion "Be-12" dans l'aviation navale de la marine russe, mais le nouvel appareil a été spécifiquement destiné aux missions de lutte contre les incendies de forêt et de sauvetage maritime.