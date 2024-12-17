محادثات مع "جنرال إلكتريك" لتوسعة مصنع "توربينات"

بحث الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد عجال، بمدينة أتلانتا الأمريكية، سبل وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجمع والشركة الأمريكية "جنرال إلكتريك فرنوفا".

وأفاد بيان شركة سونلغاز، اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، يؤدي في الفترة ما بين 16 و17 ديسمبر الجاري، زيارة عمل إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث التقى، أمس، بعدد من الإطارات المسيرة في شركة "جنرال إلكتريك فرنوفا"، بمن فيهم إريك غراي، نائب الرئيس التنفيذي، وجو أنيس، المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جنرال إلكتريك فرنوفا".

وقد خصص اللقاء، يضيف البيان، لمناقشة عدد من المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل شركة GEAT ، "لاسيما توسيع المصنع عبر إضافة خط إنتاج المحولات، سواء تلك الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة في إطار برنامج الـ15 ألف ميغاواط، أو تلك الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى تصنيع التوربينات الغازية التي تتراوح قدرتها ما بين 50 إلى 100 ميغاواط".