الجزائر تتجاوز روسيا

كشفت بيانات هيئة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" عن تصدر الجزائر، كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلتها "روسيا اليوم"، إلى أن حصة الجزائر من الواردات الأوروبية 21.6 بالمائة، بعد أن زادت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من 1.1 مليار أورو في سبتمبر إلى 1.3 مليار أورو في أكتوبر.

فيما جاءت روسيا في الترتيب الثاني بعد أن كانت المتصدرة خلال شهر سبتمبر الماضي كأكبر مورد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حصتها 23.7 بالمائة، وبقيمة 1.4 مليار أورو.

وفي أكتوبر تقلصت توريدات الغاز الروسي بنسبة 6 بالمائة، إلى 1.3 مليار أورو، وتراجعت إلى المركز الثاني بحصة تبلغ 21.2 بالمائة.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بتوريدات بقيمة 1.2 مليار أورو.

واحتفظت النرويج بالمركز الرابع مع التوريدات بقيمة 777.4 مليون أورو، واحتلت أذربيجان المركز الخامس بقيمة 431.3 مليون أورو.

وبشكل عام اشترى الاتحاد الأوروبي الغاز بقيمة 6.15 مليار أورو في أكتوبر، ما يزيد على مستويات سبتمبر بنسبة 5بالمائة.