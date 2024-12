Projet stratégique pour augmenter les capacités de production de gaz de l'Algérie

Le taux d'avancement du projet du complexe de production de gaz butane à Hassi El-Bahloul, dans la wilaya d’Ouargla, a atteint 70 %, et sa réception est prévue pour le premier semestre de l'année 2025. Cette information a été communiquée lors d'une visite de travail effectuée par une délégation du groupe public, dirigée par le président-directeur général du groupe, Rachid Hachichi, en Italie, où il a rencontré les responsables de la société "Tecnimont" à qui le projet a été attribué.

Selon un communiqué de Sonatrach, le complexe devrait produire l'équivalent de 1000 tonnes par jour de gaz butane et 300 tonnes de condensats, d’après la présentation faite par l’équipe en charge du projet de la société "Tecnimont" au sein de son siège à Milan.

Concernant le projet de construction d'un complexe pétrochimique pour la production de benzène alkylé linéaire, une matière clé dans la fabrication de produits de nettoyage et de détergents industriels, la délégation de Sonatrach a également reçu une présentation sur ce projet d'une valeur de 1,05 milliard de dollars.

Ce complexe, pour lequel la société "Tecnimont" a été chargée de la réalisation, produira 100 000 tonnes par an de benzène alkylé linéaire, contribuant ainsi à la couverture du marché national et à l'exportation de l'excédent à partir de la fin de l'année 2027, selon le communiqué.

La délégation algérienne a également tenu une réunion technique avec le président-directeur général de la société "Tecnimont", Alessandro Bernini, concernant la deuxième phase du projet des installations de renforcement du gisement de Hassi R'Mel - phase trois "Boosting 3", dont les travaux de construction ont officiellement débuté le 1er décembre, selon la source.

Lors de cette réunion, les équipes techniques et commerciales de "Tecnimont" ont présenté une présentation détaillée sur la gestion du projet et les aspects prévisionnels y afférents. L'accent a également été mis sur l'importance de livrer le projet dans les délais contractuels en raison de son impact stratégique pour soutenir les capacités de production de gaz de Sonatrach.

Suite à la réunion, des échanges ont eu lieu avec les membres de l’équipe chargée de la gestion du projet pour recueillir leurs avis sur l’avancement des travaux. M. Hachichi a souligné l'importance de respecter les délais fixés et de garantir les plus hauts niveaux de qualité dans l'exécution des travaux.

Dans le cadre du suivi des projets stratégiques du groupe Sonatrach, le président-directeur général, Rachid Hachichi, accompagné de sa délégation, a effectué une visite de travail en Italie pour inspecter l'avancement des travaux sur les projets confiés aux entreprises italiennes, dont la société Tecnimont. La visite a porté en particulier sur le projet des installations de renforcement du gisement de Hassi R'Mel - phase trois - étape deux, dont la construction a officiellement débuté le 1er décembre.

Au cours de cette visite, Rachid Hachichi a tenu une réunion technique de haut niveau avec le président-directeur général de Tecnimont, Alessandro Bernini, au siège de la société à Milan, en présence de la délégation algérienne et des équipes techniques et commerciales de Tecnimont. L'objectif de la rencontre était de faire une présentation détaillée sur la gestion du projet et les aspects prévisionnels, avec un accent particulier sur l'importance de livrer le projet dans les délais contractuels, étant donné son impact stratégique pour soutenir les capacités de production de gaz de Sonatrach.

Après la réunion, la délégation de Sonatrach a visité l'équipe chargée de la gestion du projet, échangeant avec ses membres et écoutant leurs retours sur l'avancement des travaux. Le président-directeur général a réaffirmé l'importance de respecter les délais fixés et de garantir les plus hauts standards de qualité dans l'exécution du projet.

La visite a également inclus un suivi du projet de construction d'un complexe pétrochimique pour la production de benzène alkylé linéaire, une matière essentielle dans la fabrication de produits de nettoyage et de détergents industriels. Les travaux de ce projet, d'une valeur de 1,05 milliard de dollars, ont été confiés à la société Tecnimont. Le complexe devrait produire 100 000 tonnes annuelles de benzène alkylé linéaire, contribuant ainsi à la couverture du marché national et à l'exportation de l'excédent à partir de la fin de l'année 2027.

Cette visite s'inscrit "dans le cadre de l'engagement de Sonatrach à superviser directement la mise en œuvre de ses projets stratégiques, en veillant à ce que les entrepreneurs respectent les normes de qualité et respectent les délais contractuels définis, en raison de l'importance de ces projets pour atteindre les objectifs de développement de l'entreprise et renforcer sa position sur les marchés national et international".