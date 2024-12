Syrie: une délégation américaine à Damas

Dans la matinée de ce vendredi, une délégation diplomatique américaine, dirigée par Barbara Leaf, sous-secrétaire d'État pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, accompagnée de l'ambassadeur Roger Carstens et de Daniel Rubinstein, conseiller principal pour le Bureau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, est arrivée en Syrie, marquant la première visite diplomatique à Damas depuis la chute de Bachar el-Assad.

Selon un communiqué du département d'État américain, relayé par les médias locaux et arabes, les membres de la délégation prévoient de rencontrer des représentants de "Hayat Tahrir al-Cham" pour discuter du soutien aux principes établis lors de la réunion d'Aqaba en Jordanie.

Pendant son séjour en Syrie, ajoute le communiqué, la délégation espère obtenir des informations sur le journaliste disparu Austin Tice, ainsi que sur Majd Kamlmaz et d'autres citoyens américains disparus en Syrie sous le régime d'Assad.

La source a précisé que les membres de la délégation entreront en contact avec les organisations populaires syriennes, les associations civiles et plusieurs activistes afin de recueillir différents points de vue sur l'avenir de la Syrie.