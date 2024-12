Des pluies attendues dans ces régions

Les services météorologiques prévoient le passage de nuages épars sur les régions de l’est du pays ce dimanche, en particulier sur les zones côtières, accompagnés de quelques averses durant la matinée.

Selon les prévisions des mêmes services, les régions du centre et de l’ouest connaîtront un temps généralement dégagé, à l’exception de quelques nuages bas accompagnés de brouillard local qui caractériseront les plateaux intérieurs et les hauts plateaux durant la matinée. Le temps restera clair dans la région et dans les Aurès tout au long de la journée.

Pour ce qui est des régions du sud, le ciel sera souvent nuageux à localement couvert, avec quelques pluies locales éparses, parfois sous forme d’averses dans la région de Tindouf. Une amélioration progressive des conditions est prévue à partir de la nuit. Le ciel sera par ailleurs dégagé à partiellement nuageux dans le reste des régions méridionales du pays.

Les zones côtières enregistreront aujourd’hui des températures maximales allant de 15 à 19 degrés Celsius, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures comprises entre 10 et 18 degrés. Les régions du sud afficheront des températures variant entre 14 et 26 degrés Celsius.