Nouvelle ligne aérienne de Tassili Airlines

La compagnie aérienne Tassili Airlines a annoncé ce lundi le lancement d’une nouvelle liaison aérienne reliant Alger à Tindouf, selon un communiqué de l’entreprise.

La filiale du groupe Sonatrach a précisé que « cette nouvelle liaison aérienne (Alger-Tindouf-Alger) sera disponible à raison d’un vol hebdomadaire chaque dimanche, à compter du 19 janvier 2025 ».

Tassili Airlines a souligné que « ce service vise à faciliter les déplacements des citoyens entre les deux régions, tout en offrant une expérience de voyage confortable et sécurisée à tous les passagers ». Elle a également invité ses clients à profiter de cette nouvelle liaison et à réserver leurs billets via ses différents canaux officiels, y compris le site internet (⁦www.tassiliairlines.dz⁩) et ses agences commerciales.